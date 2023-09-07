Украина постепенно набирает обороты в контрнаступлении — генсек НАТО

Вооруженные силы Украины постепенно набирают обороты в контрнаступлении, несмотря на тяжелые бои.

Такое заявление в четверг, 7 сентября, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая перед членами Европейского парламента, Столтенберг сказал, что поддержка союзников НАТО помогла начать украинское контрнаступление, которое сейчас начинает приносить плоды.

— Украинцы постепенно завоевывают позиции. Это тяжелые бои, тяжелые бои, но они смогли прорвать оборонительные линии российских сил. И они продвигаются вперед, — сказал он.

Как пишет CNN, об успехах контрнаступления заговорили после того, как на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter написал мощное сообщение о прогрессе Украины: “Кто бы что ни говорил, мы продвигаемся вперед, и это самое важное. Мы движемся”.

Как отмечают журналисты издания, украинские официальные лица выражают осторожный оптимизм относительно того, что вторую линию российских оборонительных укреплений на южном фронте может быть легче прорвать, чем первую.

Геолокационное видео последних дней показывает, что украинские подразделения достигли ограниченного прогресса за пределами села Работино, поскольку они пытаются расширить территорию на юго-востоке Запорожской области, которую они отвоевали в августе.

Источник : CNN

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