Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
На встрече Эрдогана с Путиным произошел конфуз, который испугал диктатора
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Польша начала экстрадировать в Украину граждан, которые переправляли нелегалов — СМИ
Бабушка ушла в магазин. В Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина постепенно набирает обороты в контрнаступлении — генсек НАТО

Украина постепенно набирает обороты в контрнаступлении — генсек НАТО
Фото: Getty Images

Вооруженные силы Украины постепенно набирают обороты в контрнаступлении, несмотря на тяжелые бои.

Такое заявление в четверг, 7 сентября, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая перед членами Европейского парламента, Столтенберг сказал, что поддержка союзников НАТО помогла начать украинское контрнаступление, которое сейчас начинает приносить плоды.

— Украинцы постепенно завоевывают позиции. Это тяжелые бои, тяжелые бои, но они смогли прорвать оборонительные линии российских сил. И они продвигаются вперед, — сказал он.

Как пишет CNN, об успехах контрнаступления заговорили после того, как на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter написал мощное сообщение о прогрессе Украины: “Кто бы что ни говорил, мы продвигаемся вперед, и это самое важное. Мы движемся”.

Как отмечают журналисты издания, украинские официальные лица выражают осторожный оптимизм относительно того, что вторую линию российских оборонительных укреплений на южном фронте может быть легче прорвать, чем первую.

Геолокационное видео последних дней показывает, что украинские подразделения достигли ограниченного прогресса за пределами села Работино, поскольку они пытаются расширить территорию на юго-востоке Запорожской области, которую они отвоевали в августе.

Читайте также
ВСУ продвинулись возле двух сел на Мелитопольском направлении
військові ЗСУ

Источник: CNN
Йенс Столтенберг, Война в Украине, контрнаступ, НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США впервые передадут Украине деньги, конфискованные у подсанкционных олигархов
Ентоні Блінкен
Сбросили взрывчатку с дрона: в селе Одрадокаменка ранены двое мужчин
Украина постепенно набирает обороты в контрнаступлении — генсек НАТО
Ночью в Одесской области российские дроны повредили элеватор и порт, есть пострадавшие
Украина постепенно набирает обороты в контрнаступлении — генсек НАТО
Бойцы ВМС уничтожили два российских катера
ЧФ РФ
Исключают артиллерию. Полиция подтвердила гибель 16 человек после удара по Константиновке
удар по Костянтинівці

Загрузка

Игры
Видео
Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.09.2023)
Украина постепенно набирает обороты в контрнаступлении — генсек НАТО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (06.09.2023)
Украина постепенно набирает обороты в контрнаступлении — генсек НАТО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (06.09.2023)
Украина постепенно набирает обороты в контрнаступлении — генсек НАТО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (06.09.2023)
Украина постепенно набирает обороты в контрнаступлении — генсек НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь