Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 08.09.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 39 боевых столкновений.
Об этом сообщили 8 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 08.09.2023
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Потери РФ на 8 сентября 2023
- личного состава – около 267 540 (+640),
- танков ‒ 4 529 (+23),
- боевых бронированных машин – 8 726 (+23),
- артиллерийских систем – 5 753 (+31),
- реактивных систем залпового огня – 754 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 507 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 570 (+29),
- крылатых ракет ‒ 1 455,
- кораблей (катеров) ‒ 19,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 264 (+47),
- специальной техники – 860 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 562-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Командование Объединенных сил ВСУ
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