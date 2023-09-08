Карта боевых действий на 08.09.2023 – ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло 39 боевых столкновений.

Об этом сообщили 8 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 08.09.2023

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Потери РФ на 8 сентября 2023

личного состава – около 267 540 (+640),

танков ‒ 4 529 (+23),

боевых бронированных машин – 8 726 (+23),

артиллерийских систем – 5 753 (+31),

реактивных систем залпового огня – 754 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 507 (+1),

самолетов – 315,

вертолетов – 316,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 570 (+29),

крылатых ракет ‒ 1 455,

кораблей (катеров) ‒ 19,

автомобильной техники и автоцистерн – 8 264 (+47),

специальной техники – 860 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 562-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

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