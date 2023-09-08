Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 08.09.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулось 39 бойових зіткнень.
Про це 8 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 08.09.2023
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Втрати РФ на 8 вересня 2023
- особового складу ‒ близько 267 540 (+640),
- танків ‒ 4 529 (+23),
- бойових броньованих машин ‒ 8 726 (+23),
- артилерійських систем – 5 753 (+31),
- реактивних систем залпового вогню – 754 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 507 (+1),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 570 (+29),
- крилатих ракет ‒ 1 455,
- кораблів (катерів) ‒ 19,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 264 (+47),
- спеціальної техніки ‒ 860 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ
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