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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 08.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті

Упродовж доби на фронті відбулось 39 бойових зіткнень.

Про це 8 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 08.09.2023

Карта бойових дій 7 вересня 2023

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Втрати РФ на 8 вересня 2023

  • особового складу ‒ близько 267 540 (+640),
  • танків ‒ 4 529 (+23),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 726 (+23),
  • артилерійських систем – 5 753 (+31),
  • реактивних систем залпового вогню – 754 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 507 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 570 (+29),
  • крилатих ракет ‒ 1 455,
  • кораблів (катерів) ‒ 19,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 264 (+47),
  • спеціальної техніки ‒ 860 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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