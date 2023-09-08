Карта бойових дій на 08.09.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулось 39 бойових зіткнень.

Про це 8 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 08.09.2023

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особового складу ‒ близько 267 540 (+640),

танків ‒ 4 529 (+23),

бойових броньованих машин ‒ 8 726 (+23),

артилерійських систем – 5 753 (+31),

реактивних систем залпового вогню – 754 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 507 (+1),

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 570 (+29),

крилатих ракет ‒ 1 455,

кораблів (катерів) ‒ 19,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 264 (+47),

спеціальної техніки ‒ 860 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

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