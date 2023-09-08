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Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус 640 оккупантов, 23 танка и столько же ББМ: потери РФ на 8 сентября

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины в течение суток ликвидировали еще 640 российских оккупантов.

Потери РФ на 8 сентября 2023

  • личного состава – около 267 540 (+640),
  • танков ‒ 4 529 (+23),
  • боевых бронированных машин – 8 726 (+23),
  • артиллерийских систем – 5 753 (+31),
  • реактивных систем залпового огня – 754 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 507 (+1),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 570 (+29),
  • крылатых ракет ‒ 1 455,
  • кораблей (катеров) ‒ 19,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 264 (+47),
  • специальной техники – 860 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 562-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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