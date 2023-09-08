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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус 640 окупантів, 23 танки та стільки ж ББМ: втрати РФ на 8 вересня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України впродовж доби ліквідували ще 640 російських окупантів.

Втрати РФ на 8 вересня 2023

  • особового складу ‒ близько 267 540 (+640),
  • танків ‒ 4 529 (+23),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 726 (+23),
  • артилерійських систем – 5 753 (+31),
  • реактивних систем залпового вогню – 754 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 507 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 570 (+29),
  • крилатих ракет ‒ 1 455,
  • кораблів (катерів) ‒ 19,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 264 (+47),
  • спеціальної техніки ‒ 860 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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