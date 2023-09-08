Обучение украинских военных на танках Abrams продлили на несколько недель

Почти 200 украинских военнослужащих продолжат обучение еще на несколько недель на американских танках Abrams в Германии.

Об этом сообщил представитель Командования Сухопутных сил США в Европе и Африке Мартин О’Доннелл в комментарии Голосу Америки.

По его словам, обучение военных продолжили по запросу украинской стороны до тех пор, пока продолжается переоснащение танков, которые готовятся отправить в Украину.

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— По запросу Украины военные будут поддерживать свои навыки управления и ремонта до того, как 31 танк, который США обязались переоборудовать и предоставить Украине осенью, будут готовы. Эти тренировки навыков, как ожидается, займут несколько недель, — заявил О’Доннелл.

Учения проходят на американской базе в Германии. Вашингтон планирует предоставить Киеву 31 танк Abrams.

Напомним, недавно Пентагон сообщил, что новый пакет помощи Украине будет содержать снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

Источник : Голос Америки

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