Аналитики рассказали, как оккупанты пытаются изменить тактику на фоне наступления ВСУ

Российские войска внесли заметные изменения в систему управления в Украине с целью защиты командной инфраструктуры и улучшения обмена информацией.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска перенесли штаб из зоны досягаемости большинства украинских ударных систем и разместили передовые командные пункты под землей и за хорошо защищенными позициями.

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Оккупанты улучшили связь между командными пунктами и подразделениями на фронте путем прокладки полевых кабелей и использования более надежной радиосвязи.

Но при этом сигналы на уровне батальона и ниже по-прежнему не шифруются, и россияне по-прежнему передает секретную информацию по незащищенным каналам.

Аналитики пришли к выводу, что российские войска по-прежнему сталкиваются с проблемами создания горизонтально интегрированной командной структуры для обмена информацией между различными подразделениями в режиме реального времени. Эта проблема усугубляется нынешней структурой российских сил в Украине.

Кроме того, российские военные хотят внедрить доктрину огня, в которой приоритет отдается точности, а не объему. Оккупационные войска ужесточили связь между разведывательными системами и артиллерийскими подразделениями для повышения точности огня, поскольку армия РФ уже не способна постоянно вести массированный шквальный огонь.

У россиян есть трудности с транспортировкой большого количества боеприпасов к линии фронта, и эффективность массовых ударов снижается. Также Россия наращивает производство снарядов с лазерным наведением Краснополь и ударных беспилотников Ланцет.

Оккупанты хотят внедрять на фронте инновации, но реализовать это будет тяжело — из-за точных ударов украинцев и необходимости обучения личного состава в бою.

Кроме того, сообщается, что российские войска адаптируют развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оккупационная армия рассредоточивает системы РЭБ Поле-21 и рассматривают их как одноразовые системы для защиты от ударов украинских беспилотников на большой территории.

Источник : ISW

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