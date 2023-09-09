Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Призыв медиков: кого из женщин мобилизуют и как это будет происходить
В результате удара по рынку в Константиновке погибли супруги: две дочери остались без родителей
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Откусили большую часть корпуса: возле Австралии акулы атаковали катамаран с россиянами
Украина
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

Аналитики рассказали, как оккупанты пытаются изменить тактику на фоне наступления ВСУ

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Российские войска внесли заметные изменения в систему управления в Украине с целью защиты командной инфраструктуры и улучшения обмена информацией.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска перенесли штаб из зоны досягаемости большинства украинских ударных систем и разместили передовые командные пункты под землей и за хорошо защищенными позициями.

Сейчас смотрят

Оккупанты улучшили связь между командными пунктами и подразделениями на фронте путем прокладки полевых кабелей и использования более надежной радиосвязи.

Но при этом сигналы на уровне батальона и ниже по-прежнему не шифруются, и россияне по-прежнему передает секретную информацию по незащищенным каналам.

Читайте также
Контрнаступление ВСУ может привести к успехам в 2023 году — ISW
українська армія

Аналитики пришли к выводу, что российские войска по-прежнему сталкиваются с проблемами создания горизонтально интегрированной командной структуры для обмена информацией между различными подразделениями в режиме реального времени. Эта проблема усугубляется нынешней структурой российских сил в Украине.

Кроме того, российские военные хотят внедрить доктрину огня, в которой приоритет отдается точности, а не объему. Оккупационные войска ужесточили связь между разведывательными системами и артиллерийскими подразделениями для повышения точности огня, поскольку армия РФ уже не способна постоянно вести массированный шквальный огонь.

У россиян есть трудности с транспортировкой большого количества боеприпасов к линии фронта, и эффективность массовых ударов снижается. Также Россия наращивает производство снарядов с лазерным наведением Краснополь и ударных беспилотников Ланцет.

Читайте также
РФ будет наращивать производство Шахедов для атак осенью и зимой — Игнат
Дрони Шахед

Оккупанты хотят внедрять на фронте инновации, но реализовать это будет тяжело — из-за точных ударов украинцев и необходимости обучения личного состава в бою.

Кроме того, сообщается, что российские войска адаптируют развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оккупационная армия рассредоточивает системы РЭБ Поле-21 и рассматривают их как одноразовые системы для защиты от ударов украинских беспилотников на большой территории.

Источник: ISW
Армия России, Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Оккупанты ударили по поселку Солнечное в Херсонской области: погиб мужчина
Херсонська область - наслідки обстрілу РФ
С упоминанием о войне в Украине, но без осуждения действий РФ: страны G20 приняли коммюнике
Саміт G20 в Індії
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Джордан Чедвік
Украина начнет переговоры с Японией по соглашению о гарантиях безопасности – Зеленский
Зеленський і глава МЗС Японії
Контрнаступление ВСУ: РФ приходится перебрасывать под Работино подразделения с других направлений
Російські окупанти

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
Аналитики рассказали, как оккупанты пытаются изменить тактику на фоне наступления ВСУ
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
Аналитики рассказали, как оккупанты пытаются изменить тактику на фоне наступления ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
Аналитики рассказали, как оккупанты пытаются изменить тактику на фоне наступления ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
Аналитики рассказали, как оккупанты пытаются изменить тактику на фоне наступления ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь