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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Аналітики розповіли, як окупанти намагаються змінити тактику на тлі наступу ЗСУ

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Російські війська внесли помітні зміни в систему керування в Україні з метою захисту командної інфраструктури та поліпшення обміну інформацією.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська перенесли штаб із зони досяжності більшості українських ударних систем і розмістили передові командні пункти під землею і за добре захищеними позиціями.

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Окупанти покращили зв’язок між командними пунктами та підрозділами на фронті шляхом прокладання польових кабелів і використання більш надійного радіозв’язку.

Але водночас сигнали на рівні батальйону і нижче, як і раніше, не шифруються, і росіяни, як і раніше, передають секретну інформацію незахищеними каналами.

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українська армія

Аналітики дійшли висновку, що російські війська, як і раніше, стикаються з проблемами створення горизонтально інтегрованої командної структури для обміну інформацією між різними підрозділами в режимі реального часу. Ця проблема посилюється нинішньою структурою російських сил в Україні.

Крім того, російські військові хочуть впровадити доктрину вогню, в якій пріоритет віддається точності, а не обсягу. Окупаційні війська посилили зв’язок між розвідувальними системами та артилерійськими підрозділами для підвищення точності вогню, оскільки армія РФ уже не здатна постійно вести масований шквальний вогонь.

У росіян є труднощі з транспортуванням великої кількості боєприпасів до лінії фронту, і ефективність масованих ударів знижується. Також Росія нарощує виробництво снарядів із лазерним наведенням Краснопіль і ударних безпілотників Ланцет.

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Окупанти хочуть впроваджувати на фронті інновації, але реалізувати це буде важко – через точні удари українців і необхідність навчання особового складу в бою.

Крім того, повідомляється, що російські війська адаптують розгортання комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Окупаційна армія розосереджує системи РЕБ Поле-21 і розглядають їх як одноразові системи для захисту від ударів українських безпілотників на великій території.

Джерело: ISW
Армія Росії, Війна в Україні
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