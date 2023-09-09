Аналітики розповіли, як окупанти намагаються змінити тактику на тлі наступу ЗСУ
Російські війська внесли помітні зміни в систему керування в Україні з метою захисту командної інфраструктури та поліпшення обміну інформацією.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська перенесли штаб із зони досяжності більшості українських ударних систем і розмістили передові командні пункти під землею і за добре захищеними позиціями.
Окупанти покращили зв’язок між командними пунктами та підрозділами на фронті шляхом прокладання польових кабелів і використання більш надійного радіозв’язку.
Але водночас сигнали на рівні батальйону і нижче, як і раніше, не шифруються, і росіяни, як і раніше, передають секретну інформацію незахищеними каналами.
Аналітики дійшли висновку, що російські війська, як і раніше, стикаються з проблемами створення горизонтально інтегрованої командної структури для обміну інформацією між різними підрозділами в режимі реального часу. Ця проблема посилюється нинішньою структурою російських сил в Україні.
Крім того, російські військові хочуть впровадити доктрину вогню, в якій пріоритет віддається точності, а не обсягу. Окупаційні війська посилили зв’язок між розвідувальними системами та артилерійськими підрозділами для підвищення точності вогню, оскільки армія РФ уже не здатна постійно вести масований шквальний вогонь.
У росіян є труднощі з транспортуванням великої кількості боєприпасів до лінії фронту, і ефективність масованих ударів знижується. Також Росія нарощує виробництво снарядів із лазерним наведенням Краснопіль і ударних безпілотників Ланцет.
Окупанти хочуть впроваджувати на фронті інновації, але реалізувати це буде важко – через точні удари українців і необхідність навчання особового складу в бою.
Крім того, повідомляється, що російські війська адаптують розгортання комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Окупаційна армія розосереджує системи РЕБ Поле-21 і розглядають їх як одноразові системи для захисту від ударів українських безпілотників на великій території.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик