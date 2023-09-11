Украинские пилоты начнут выполнять боевые задачи на F-16 раньше, чем предполагалось — WSJ

Украинские пилоты могут быть готовы к выполнению боевых задач на истребителях F-16 уже в феврале 2024 года.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на украинских и западных официальных лиц.

По оценкам источников WSJ в Украине, США могут подготовить пилотов, владеющих английским языком, за пять месяцев.

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Направленная на обучение группа насчитывает менее 10 летчиков, которые достаточно владеют английским.

Они отправятся непосредственно на летную подготовку на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, где базируется 162 авиакрыло, сообщил представитель Пентагона.

Одновременно десятки украинских пилотов начнут курс обучения английскому языку на базе ВВС Лекленд в Сан-Антонио.

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что чиновники “чрезмерно обеспокоены” уровнем владения английским языком.

— Им нужно управлять самолетом, для этого не обязательно уметь читать Шекспира, — сказал он.

Как пишет издание, языковая подготовка пилотов является лишь одним из препятствий, которое мешает началу боевого использования F-16 в Украине.

Истребители требуют примерно 16 часов обслуживания на земле на каждый час в воздухе, и обучение обслуживающего персонала может оказаться еще более сложной задачей, чем подготовка пилотов.

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