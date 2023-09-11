Війна РФ проти України є дуже близькою для світу: Зеленський про загибель іноземних волонтерів
Російські обстріли постійно підтверджують, наскільки близькою є війна РФ проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя, вважає спільним моральним обовʼязком людства зупинити терор і перемогти зло.
Про це заявив під час вечірнього відеозвернення за 10 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи загибель іноземних волонтерів у Донецькій області після атаки росіян.
– Сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів. Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадець Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль. Мої співчуття рідним, – сказав глава держави.
Президент розповів, що ще двоє волонтерів доправлені в лікарні Дніпра. Це громадяни Німеччини Мавік Рубен і Швеції Йохан Матіас, яким надають необхідну допомогу.
За минулий тиждень українські воїни мають просування вперед на Таврійському, Бахмутському напрямках. А на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках ЗСУ тримають позиції, стверджує президент.
– Саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться. Маємо всі про це пам’ятати.
Глава держави відзначив роботу українських рятувальників і військових, які відчайдушно захищають мирних жителів.
– Слава всім нашим воїнам! Слава всьому нашому народу! Дякую кожному у світі, хто допомагає Україні вистояти, захистити життя! Обов’язково ми переможемо, – наголосив президент.
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик