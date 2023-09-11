Війна РФ проти України є дуже близькою для світу: Зеленський про загибель іноземних волонтерів

Російські обстріли постійно підтверджують, наскільки близькою є війна РФ проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя, вважає спільним моральним обовʼязком людства зупинити терор і перемогти зло.

Про це заявив під час вечірнього відеозвернення за 10 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи загибель іноземних волонтерів у Донецькій області після атаки росіян.

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– Сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів. Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадець Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль. Мої співчуття рідним, – сказав глава держави.

Президент розповів, що ще двоє волонтерів доправлені в лікарні Дніпра. Це громадяни Німеччини Мавік Рубен і Швеції Йохан Матіас, яким надають необхідну допомогу.

За минулий тиждень українські воїни мають просування вперед на Таврійському, Бахмутському напрямках. А на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках ЗСУ тримають позиції, стверджує президент.

– Саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться. Маємо всі про це пам’ятати.

Глава держави відзначив роботу українських рятувальників і військових, які відчайдушно захищають мирних жителів.

– Слава всім нашим воїнам! Слава всьому нашому народу! Дякую кожному у світі, хто допомагає Україні вистояти, захистити життя! Обов’язково ми переможемо, – наголосив президент.

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