ЗСУ мали успіх в районі Кліщіївки та Роботиного: що відбулося на фронті за тиждень

Збройні сили України продовжують просуватися вперед на окремих ділянках фронту, завдавати втрат противнику та звільняти окуповані території.

За останній тиждень українські військові мали успіх на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Окупаційні війська тим часом перегруповуються та підтягують резерви.

Що відбулося на фронті протягом тижня

Військовий експерт Олег Жданов відзначив успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

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У коментарі Фактам ICTV він розповів, що за останній тиждень українські військові просунулися в бік Токмака, прорвавши першу лінію оборони ворога.

За даними Генерального штабу, Сили оборони мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку за цей тиждень ЗСУ фактично звільнили більшу частину Кліщіївки. Ворог там контролює околицю села і буквально одну вулицю, зазначив експерт.

– Також ЗСУ просунулися впритул до залізничної колії, яку сьогодні ворог намагається зробити рубежем оборони. У нас на ділянці між Андріївкою і Кліщіївкою є успіхи, ми трохи відсунули ворога від залізниці вглиб території. Але поки що даних, що ми перейшли залізницю, немає, – сказав Жданов.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області.

На Куп’янсько-Лиманському напрямку російські війська намагаються відновити наступальні дії, але вони обмежуються лише атаками наших позицій.

– Загалом наші війська мали тактичний успіх і трохи відсунули ворога і від Єгорівки, і в Серебрянського лісництві. Там ми трохи поліпшили своє положення. А всі спроби ворога відновити наступальну операцію практично зазнали поразки, – наголосив експерт.

Стратегічних резервів у військ РФ практично немає

Олег Жданов пояснив, що ворог перегруповується, у Запорізьку область РФ намагається перекидати війська з інших ділянок фронту.

Так, у районі Токмаку противник зосередив 4 повітряно-десантні дивізії.

– Дві з них кадрового складу, вони там дійсно дуже боєздатні, і для нас це певна проблема. А дві дивізії не з мобілізаційного резерву. Вони називаються “повітряно-десантними”, а складаються з мотострілецьких полків або полків територіальних військ. Втім, всі повітряно-десантні війська, які сьогодні є в Україні, зібрані на Токмакському напрямку. З рубежу Сватово-Кремінна було знято 76-ту десантну дивізію. 7-му дивізію підтягнули з Херсонської області, з лівого берега Дніпра, – розповів експерт.

За словами Жданова, це свідчить про те, що стратегічних резервів у російських військ практично немає.

– Єдиний стратегічний резерв, який вони намагаються перекинути замість десантників на рубіж Сватова-Кремінна – це 25-та загальновійськова армія РФ. Вона формувалася на базі Південного військового округу, але не сформована до кінця, тобто ситуація для них настільки критична, що після укомплектування частин їх одразу перекидають в Україну, принаймні в Луганську область, – сказав він.

Експерт припускає, що ця армія може повторити долю 3-го армійського корпусу, який РФ сформувала рік тому, коли йшли бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

– Ми тоді цей корпус фактично розвалили, тому що він був недоукомплектований і не мав бойового досвіду, не проходив ні бойового злагодження, ні навчання особового складу. Але чисельність особового складу армії РФ збільшується, окупантів дуже багато, – сказав Жданов.

Росія намагатиметься повторити осінь минулого року

Жданов зазначив, що російські війська мають запас ракет і, ймовірно, знову завдаватимуть ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

Експерт припускає, що удари будуть меншої потужності, ніж минулого року, а посилення української ППО збільшує шанси відбиття ворожих атак.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що взимку Росія може вдатися до залякування ядерною зброєю паралельно зі спробою влаштувати блекаут в Україні.

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