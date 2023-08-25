В РФ рассматривают вариант мобилизовать еще более 400 тыс. человек – Буданов

Мобилизация на территории России не прекращалась. Российский режим изучает сейчас возможность дополнительно забрать в армию 450 тыс. человек.

Об этом заявил в одном из интервью руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он напомнил, что прошлой осенью агрессор во время мобилизации призвал около 350 тыс. человек. Однако после этого призыв не прекращался, происходит “скрытая мобилизация”.

По данным ГУР, ежемесячно в армию РФ забирают от 20 до 22 тыс. человек.

– Мобилизация в РФ ни разу не прекращалась… Сейчас они рассматривают вариант, это еще не решенный до конца вопрос, по призыву дополнительно 450 тыс., — подчеркнул Буданов.

Он обратил внимание, что такие планы агрессора противоречат пропагандистским заявлениям о якобы отсутствии у РФ больших потерь на фронте.

– Само по себе это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, мизерные? – заявил Буданов.

Недавно представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что осенью этого года Россия может мобилизовать еще до 250 тыс. человек. По данным разведки, это вероятное развитие событий.

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