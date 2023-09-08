Зеленский о действиях РФ зимой: Будет попытка блэкаутов и запугивание ядерным оружием

Российский диктатор Владимир Путин уже ближайшей зимой будет использовать ядерный шантаж – “пугать” мировое сообщество применением ядерного оружия.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в ходе 18-й встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

– По моему мнению, у Путина остается один шаг – это пугать мир ядерным оружием. Он будет запугивать весь Запад, не Украину, хотя страдает прежде всего Украина и украинцы… Он нашел это хрупкое место единства западных партнеров, — отметил он.

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По словам Зеленского, Кремль может прибегнуть к запугиванию ядерным оружием параллельно с попыткой устроить блэкаут в Украине. Это все, на что способен агрессор.

Президент уточнил, что нужно “просто пройти это время”.

– Это будет зима такая, будет попытка блэкаутов, вместе с запугиванием ядерным оружием. Потому что никаких аргументов агрессии у Путина нет. Он сдулся как человек и политик, – подчеркнул Зеленский.

Президент считает, что Кремль будет оказывать давление на Запад, прежде всего на США “в хрупкое время” для этой страны – в период президентской гонки.

А потому важно, чтобы американский лидер Джо Байден “не сомневался, что мир сильнее любого оружия”.

– Нужно, чтобы государства, которые еще немного балансируют,… поняли, что у нас одни моральные ценности, хотя и разные враги, по мнению, например, Израиля. Хотя я считаю, что, в конце концов, РФ – инвестор любого врага мирной жизни, — добавил Зеленский.

Недавно руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что Россия переместила в Беларусь первые ядерные боеголовки. По его словам, белорусские военные не готовы к эксплуатации этого оружия.

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