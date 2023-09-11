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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Кулеба про ракети Taurus: Процес ухвалення рішення в Німеччині просувається вперед

Дмитро Кулеба і Анналена Бербок
Фото: МЗС

Питання надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus просувається вперед під час внутрішніх дискусій у Німеччині. Ця опція залишається відкритою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

Ракети Taurus були однією з ключових тем переговорів. За словами Кулеби, процес ухвалення рішення всередині Німеччини “просувається вперед”.

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– Ми детально проговорили це питання. Стала краще зрозумілою позиція Німеччини. Ми раді, що питання відкрите і просувається вперед у німецьких внутрішніх дискусіях. Я висловив готовність усе, що потрібно від України для пришвидшення цього рішення, ми готові це зробити, – зазначив Кулеба.

Він додав, що рішення зараз за Берліном. Київ, зі свого боку, готовий максимально сприяти та виконати запити, які може озвучувати німецька сторона.

Кулеба звернув увагу, що, маючи Taurus, Україна могла б зберегти більше життів військових та цивільних. Міністр наголосив, що сьогодні немає “об’єктивних аргументів” не надавати ці ракети.

– Ви все одно це зробите (надасте Taurus, – Ред.), це лише питання часу. І я не розумію, навіщо ми втрачаємо час, – наголосив Кулеба, звертаючись до Бербок.

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Ще однією темою переговорів було постачання систем ППО. Кулеба звернув увагу, що “ми наближаємося до нової зими і очікуємо на атаки РФ на нашу енергетичну інфраструктуру та мирні міста”.

Крім того, Україна потребує більше систем ППО для захисту портів, щоб експортувати зерно до країн світу.

Під час зустрічі Кулеба і Бербок обговорили збільшення коаліції на підтримку української формули миру, участь німецьких компаній у першому Форумі оборонних індустрій, який незабаром відбудеться в Україні.

Крім того, глави МЗС домовилися спільно працювати над поверненням українських дітей, депортованих російськими окупантами.

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Джерело: МЗС
Дмитро Кулеба, МЗС України, Німеччина, Ракета
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