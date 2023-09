Только Шольц блокирует поставки ракет Taurus Украине — депутат Бундестага

Канцлер Германии Олаф Шольц — единственный, кто внутри коалиции блокирует поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщила в Twitter председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

— “На данный момент” он не хочет поставлять Taurus. Хотя “прямо сейчас” в Украине продолжают гибнуть люди. Чего ждет канцлер Шольц, во имя Бога? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно, — написала она.

„Momentan“ will er #Taurus nicht liefern.“ „Momentan“ sterben aber weiter die Menschen in der #Ukraine. Auf was wartet der @Bundeskanzler in Gottes Namen? Er alleine blockiert diese Entscheidung innerhalb der Koalition. Das ist verantwortungslos. https://t.co/QSf2rfr9ix

— Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) September 3, 2023