Только Шольц блокирует поставки ракет Taurus Украине — депутат Бундестага

Канцлер Германии Олаф Шольц — единственный, кто внутри коалиции блокирует поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщила в Twitter председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

— “На данный момент” он не хочет поставлять Taurus. Хотя “прямо сейчас” в Украине продолжают гибнуть люди. Чего ждет канцлер Шольц, во имя Бога? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно, — написала она.

„Momentan“ will er #Taurus nicht liefern.“ „Momentan“ sterben aber weiter die Menschen in der #Ukraine. Auf was wartet der @Bundeskanzler in Gottes Namen? Er alleine blockiert diese Entscheidung innerhalb der Koalition. Das ist verantwortungslos. https://t.co/QSf2rfr9ix — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) September 3, 2023

Еще 13 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не исключает поставок Украине крылатых ракет Taurus, однако сначала должен тщательно обдумать такое решение.

Перед этим несколько влиятельных политиков из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, призвали правительство ФРГ предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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