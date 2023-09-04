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Только Шольц блокирует поставки ракет Taurus Украине — депутат Бундестага

Только Шольц блокирует поставки ракет Taurus Украине — депутат Бундестага
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц — единственный, кто внутри коалиции блокирует поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщила в Twitter председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

— “На данный момент” он не хочет поставлять Taurus. Хотя “прямо сейчас” в Украине продолжают гибнуть люди. Чего ждет канцлер Шольц, во имя Бога? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно, — написала она.

Еще 13 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не исключает поставок Украине крылатых ракет Taurus, однако сначала должен тщательно обдумать такое решение.

Перед этим несколько влиятельных политиков из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, призвали правительство ФРГ предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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Война в Украине, Зброя для України, Олаф Шольц, Ракета, Украина-Германия
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