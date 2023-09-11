Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Пел целый стадион: Петриненко поразил исполнением гимна Украины перед игрой с Англией
Пятеро погибли: на Херсонщине оккупанты напились и устроили перестрелку
Над Донецком с утра запустили гигантский флаг Украины
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус 580 оккупантов и 28 артсистем: потери РФ на 11 сентября

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники уничтожили 580 российских оккупантов и 28 вражеских артиллерийских систем.

Потери РФ на 11 сентября 2023

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 269 210 (+580) человек / persons,
  • танков / tanks ‒ 4 560 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 8 767 (+12) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 5 839 (+28) ед,
  • РСЗО / MLRS – 760 (+0) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 512 (+3) ед,
  • самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 4 628 (+35),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1 455 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8 370 (+32) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 877 (+5).

Сейчас смотрят

Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 10.09.2023
DeepStateMap
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Минус 580 оккупантов и 28 артсистем: потери РФ на 11 сентября
Дальность стрельбы до 2 600 км: что известно о крылатых ракетах Калибр
Крилата ракета Калібр
Финансовая помощь ВПЛ от NRC: кто и как сможет получить
Гроші

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
Минус 580 оккупантов и 28 артсистем: потери РФ на 11 сентября
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
Минус 580 оккупантов и 28 артсистем: потери РФ на 11 сентября
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
Минус 580 оккупантов и 28 артсистем: потери РФ на 11 сентября
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
Минус 580 оккупантов и 28 артсистем: потери РФ на 11 сентября
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь