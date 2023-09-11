Татьяна Забожко, редактор ленты
Минус 580 оккупантов и 28 артсистем: потери РФ на 11 сентября
За сутки украинские защитники уничтожили 580 российских оккупантов и 28 вражеских артиллерийских систем.
Потери РФ на 11 сентября 2023
- личного состава / personnel ‒ около/ about 269 210 (+580) человек / persons,
- танков / tanks ‒ 4 560 (+6) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 8 767 (+12) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 5 839 (+28) ед,
- РСЗО / MLRS – 760 (+0) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 512 (+3) ед,
- самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 4 628 (+35),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1 455 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8 370 (+32) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 877 (+5).
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Источник: Генштаб ВСУ
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