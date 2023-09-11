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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус 580 окупантів та 28 артсистем: втрати РФ на 11 вересня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили 580 російських окупантів та 28 ворожих артилерійських систем.

Втрати РФ на 11 вересня 2023

  • особового складу ‒ близько 269 210 (+580),
  • танків ‒ 4 560 (+6),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 767 (+12),
  • артилерійських систем – 5 839 (+28),
  • реактивних систем залпового вогню – 760,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 512 (+3),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 628 (+35),
  • крилатих ракет ‒ 1 455,
  • кораблів (катерів) ‒ 19,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 370 (+32),
  • спеціальної техніки ‒ 877 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 565-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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