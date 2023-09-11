Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Мінус 580 окупантів та 28 артсистем: втрати РФ на 11 вересня
Упродовж доби українські захисники знищили 580 російських окупантів та 28 ворожих артилерійських систем.
Втрати РФ на 11 вересня 2023
- особового складу ‒ близько 269 210 (+580),
- танків ‒ 4 560 (+6),
- бойових броньованих машин ‒ 8 767 (+12),
- артилерійських систем – 5 839 (+28),
- реактивних систем залпового вогню – 760,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 512 (+3),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 628 (+35),
- крилатих ракет ‒ 1 455,
- кораблів (катерів) ‒ 19,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 370 (+32),
- спеціальної техніки ‒ 877 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 565-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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