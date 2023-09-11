ВСУ зашли в Опытное, но говорить о полном контроле рано — Барабаш

Вооруженные силы Украины зашли в поселок Опытное Донецкой области, но пока сложно говорить о каком-то контроле, потому что враг пытается отбить утраченные позиции.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил председатель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Он напомнил, что Опытное входит в состав Авдеевской территориальной общины, оно было оккупировано около года назад.

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– Пока неизвестно, что происходит в самом поселке. Есть у нас информация, что там еще есть гражданские люди, мирное население. Ориентировочно должно быть еще пять-шесть человек, которые остаются там. Очень осторожно надо говорить об успехах на таком направлении. Действительно, наши зашли. Но пока сложно говорить о каком-то контроле. Бои ведутся. Враг пытается отбить утраченные позиции, но пока никакого успеха не имеет, – сказал Барабаш.

Также глава военной администрации рассказал, что российские оккупанты постоянно усиливают там свое присутствие, стягивают резервы в Донецк. Вокруг города, много техники и личного состава. А сам поселок Опытное разбит вдребезги.

– Он был разбит еще с 2014 года. До начала полномасштабной войны мы пытались его восстановить, крыши ремонтировали. На начало полномасштабной войны 44 человека оставалось в Опытном, – сказал Барабаш.

Он отметил, что от крайних улиц Опытного до взлетной полосы Донецкого аэропорта чуть больше километра. По его словам, враг серьезно окопался возле Донецка, который от Опытного расположен на расстоянии 5 км.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области.

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