ЗСУ звільнили частину Опитного на Донеччині

Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту, – сказала вона.

За її словами, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.

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Наразі ЗСУ закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.

Раніше у Генштабі повідомили, що упродовж доби українські захисники знищили 580 російських окупантів та 28 ворожих артилерійських систем.

Джерело: Military Media Center

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