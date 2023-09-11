ЗСУ звільнили частину Опитного на Донеччині
Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
– Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту, – сказала вона.
За її словами, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.
Наразі ЗСУ закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.
Раніше у Генштабі повідомили, що упродовж доби українські захисники знищили 580 російських окупантів та 28 ворожих артилерійських систем.
Джерело: Military Media Center
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик