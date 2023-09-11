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ЗСУ звільнили частину Опитного на Донеччині

військові ЗСУ
Фото: Міноборони

Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту, – сказала вона.

За її словами, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.

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Наразі ЗСУ закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.

Раніше у Генштабі повідомили, що упродовж доби українські захисники знищили 580 російських окупантів та 28 ворожих артилерійських систем.

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Джерело: Military Media Center

Війна в Україні, Донецька область
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