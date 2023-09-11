ЗСУ зайшли в Опитне, але говорити про повний контроль зарано – Барабаш

Збройні сили України зайшли у селище Опитне, що на Донеччині, але поки що складно казати про якийсь контроль, бо ворог намагається відбити втрачені позиції.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Він нагадав, що Опитне входить до складу Авдіївської територіальної громади, воно було окуповане близько року тому.

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– Наразі невідомо, що відбувається в самому селищі. Є в нас інформація, що там ще є цивільні люди, мирне населення. Орієнтовно має бути ще п’ять-шість людей, які залишаються там. Дуже обережно треба говорити про успіхи на такому напрямку. Дійсно, наші зайшли. Але ж поки що складно казати про якийсь контроль. Бої ведуться. Ворог намагається відбити втрачені позиції, але поки жодного успіху не має, – сказав Барабаш.

Також голова військової адміністрації розповів, що російські окупанти постійно посилюють там свою присутність, стягують резерви в Донецьк. Навколо міста, багато техніки та особового складу. А саме селище Опитне розбите вщент.

– Воно було розбите ще з 2014 року. До початку повномасштабної війни ми намагалися його відновити, дахи ремонтували. На початок повномасштабної війни 44 людини залишалося в Опитному, – сказав Барабаш.

Він зазначив, що від крайніх вулиць Опитного до злітної смуги Донецького аеропорту трохи більше кілометра. За його словами, ворог серйозно окопався біля Донецька, який від Опитного розташований на відстані 5 км.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.

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