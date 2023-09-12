24 боестолкновения и более 1 200 ударов за сутки: что происходит на Восточном фронте

На Востоке сейчас очень динамичная ситуация, оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны, в частности за минувшие сутки произошло 24 боестолкновения и более 1 200 раз враг обстреливал украинских защитников из различного вооружения.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

— На Лимано-Купянском направлении нам удалось уничтожить 63 оккупантов, 5 грузовиков, внедорожник, миномет 82-го калибра, а также станцию радиоэлектронной борьбы Стриж-3, которую использовали для подавления работы наших БпЛА и связи, — уточнил он.

По его словам, противник не оставляет своих намерений прорвать оборону, найти слабое место, однако безуспешно, и сейчас переключился именно на направление Новоселовского, за сутки 117 раз применив артиллерию.

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Относительно ситуации на Бахмутском направлении, Евлаш отметил, что севернее города враг продолжает контратаковать с попыткой отбить утраченные позиции, однако безуспешно, а южнее ВСУ продолжают наступательную операцию, в частности имеют успехи вблизи Бахмута, а также Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

— Там наши защитники с боями отбивают позиции, прогоняют противника и заставляют отходить. Враг почти 600 раз обстреливал позиции на Бахмутском направлении, дважды использовал авиацию, произошло 8 боестолкновений. Также нам удалось уничтожить 222 оккупанта и много различной техники, в частности станцию наблюдения Муром-М, три склада с боеприпасами, ряд дронов, в частности Суперкам, который обычно используется в гражданских целях для формирования карт, — уточнил военный.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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