24 боєзіткнення та понад 1200 ударів за добу: що відбувається на східному фронті

На Сході наразі дуже динамічна ситуація, окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони, зокрема за минулу добу сталося 24 боєзіткнення та понад 1200 разів ворог обстрілював українських захисників із різного озброєння.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

– На Лимано-Куп’янському напрямку нам вдалося знищити 63 окупантів, 5 вантажівок, позашляховик, міномет 82 калібру, а також станцію радіоелектронної боротьби Стриж-3, який використовувався для придушення роботи наших БпЛА та зв’язку, – уточнив він.

За його словами, противник не полишає своїх намірів прорвати оборону, знайти слабке місце, проте безуспішно, і зараз переключився саме на напрямок Новоселівського, за добу 117 разів застосувавши артилерію.

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Також противник активно використовує танки, гранатомети, міномети, стрілецьке озброєння, армійську і тактичну авіацію.

Щодо ситуації на Бахмутському напрямку, Євлаш зауважив, що північніше міста ворог продовжує контратакувати з намаганням відбити втрачені позиції, проте безуспішно, а південніше – ЗСУ продовжують наступальну операцію, зокрема мають успіхи поблизу Бахмута, а також Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

– Там наші захисники з боями відбивають позиції, проганяють противника та змушують відходити. Ворог майже 600 разів обстрілював позиції на Бахмутському напрямку, двічі використовував авіацію, відбулося 8 боєзіткнень. Також нам вдалося знищити 222 окупанти та багато різної техніки, зокрема станцію спостереження Муром-М, три склади з боєприпасами, низку дронів, зокрема Суперкам, який зазвичай використовується в цивільних цілях для формування карт, – уточнив військовий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 566-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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