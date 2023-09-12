Россияне хотят вернуть позиции возле Работино: ВСУ отбили более 10 атак
За прошедшие сутки украинские воины отбили более 10 атак россиян в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают контрнаступление и наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.
В свою очередь оккупанты пытаются восстанавливать свои подразделения и продолжают штурмовать позиции наших войск. Украинские воины, несмотря на все, мужественно держат оборону.
К тому же ВСУ продолжают продвижение — есть успех в районах южнее и юго-восточнее Работино. Там наши военные закрепляются на достигнутых рубежах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
22 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что воины 47 бригады с боем вошли в село Работино Запорожской области.
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик