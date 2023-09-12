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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне хотят вернуть позиции возле Работино: ВСУ отбили более 10 атак

війна
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские воины отбили более 10 атак россиян в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают контрнаступление и наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

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В свою очередь оккупанты пытаются восстанавливать свои подразделения и продолжают штурмовать позиции наших войск. Украинские воины, несмотря на все, мужественно держат оборону.

К тому же ВСУ продолжают продвижение — есть успех в районах южнее и юго-восточнее Работино. Там наши военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Контрнаступление ВСУ — к югу от Работино есть успех в продвижении

deepstatemap

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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22 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что воины 47 бригады с боем вошли в село Работино Запорожской области.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, контрнаступ
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