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Валентина Летяк, редактор ленты

Говорили только о фронте: Зеленский собрал военный кабинет

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

На заседании военного кабинета 12 сентября обсудили узкий круг вопросов, которые касались обеспечения украинского контрнаступления.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

— Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок, — подчеркнул глава государства.

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Также, по его словам, речь шла о подготовке к встречным действиям врага, в частности, о строительстве  укреплений, усилении Сил обороны на соответствующих участках, данных разведок о датах и направлениях.

Военный кабинет создан как рабочий орган при Совете национальной безопасности и обороны Украины 18 февраля 2015 года.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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