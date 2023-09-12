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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Говорили лише про фронт: Зеленський зібрав військовий кабінет

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

На засіданні військового кабінету 12 вересня обговорили вузьке коло питань, які стосувалися забезпечення українського контрнаступу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

– Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок, – наголосив глава держави.

Також, за його словами, йшлося про підготовку до зустрічних дій ворога, зокрема, зведення укріплень, підсилення Сил оборони на відповідних ділянках, даних розвідок про дати та напрямки.

Зараз дивляться

Військовий кабінет створений як робочий орган при Раді національної безпеки і оборони України 18 лютого 2015 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 566-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, контрнаступ
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