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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ экономит ракеты для ударов во время отопительного сезона — Гуменюк

РФ экономит ракеты для ударов во время отопительного сезона — Гуменюк

Сейчас все российские ракетоносители заведены в пункты базирования. Частично на это влияет штормовая погода, однако враг может также экономить Калибры для нанесения массированных ударов в осенне-зимний период.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Море штормит в последние дни достаточно мощно. К тому же враг определенное время может экономить ракеты, чтобы готовиться к другим мероприятиям и действиям, более мощным и массированным, которые могут быть связаны с осенне-зимним периодом, — объяснила она.

Относительно угрозы атаки Шахедами припортовой и зерновой инфраструктуры Одесской области, по ее словам, за предыдущие сутки не наблюдалось такой активности, однако она не исключена, поскольку запасы барражирующих снарядов у врага есть.

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Гуменюк подчеркнула, что оккупанты могут выбирать объекты достаточно неожиданно, как это было с Кривым Рогом предыдущие сутки, хотя именно эти направления остаются в приоритете.

Она также сообщила, что анализ обломков сбитых Шахедов свидетельствует о том, что РФ атакует Одесскую область как дронами из новых партий, поступивших из Ирана, так и беспилотниками с маркировкой буквой Ы, характерной для российского алфавита.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Безпілотники, Дрони, Одесская область, Ракетные удары России, Російська агресія, Черное море
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