РФ економить ракети для ударів під час опалювального сезону – Гуменюк

Наразі всі російські ракетоносії заведені до пунктів базування. Частково на це впливає штормова погода, проте ворог може також економити Калібри для завдання масованих ударів в осінньо-зимовий період.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Море штормить останніми днями досить потужно. До того ж ворог певний час може економити ракети, щоб готуватися до інших заходів та дій, більш потужних та масованих, які можуть бути пов’язані з осінньо-зимовим періодом, – пояснила вона.

Щодо загрози атаки Шахедами припортової та зернової інфраструктури Одеської області, за її словами, за попередню добу не спостерігалося такої активності, проте вона не виключена, оскільки запаси баражувальних снарядів у ворога є.

Зараз дивляться

Гуменюк наголосила, що окупанти можуть обирати об’єкти досить несподівано, як це було з Кривим Рогом попередню добу, хоча саме ці напрямки залишаються в пріоритеті.

Вона також повідомила, що аналіз уламків збитих Шахедів свідчить про те, що РФ атакує Одеська область як дронами із нових партій, які надійшли з Ірану, так і безпілотниками з маркуванням літерою Ы, характерною для російської абетки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 566-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Ukraine Media Center Odesa

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