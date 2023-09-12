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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ перебрасывает на фронт резервы из глубокого тыла — Military Media Center

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российское командование оккупационными войсками перегруппировывает силы между операционными направлениями и перебрасывает на фронт резервы из глубины территории РФ.

Таким образом Кремль стремится избежать прорыва линии своей защиты Силами обороны Украины, сообщает Military Media Center.

В то же время оккупанты увеличили интенсивность применения управляемых авиационных бомб, барражирующих боеприпасов Ланцет и ударных БпЛА типа Shahed.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Армия России, Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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