РФ перебрасывает на фронт резервы из глубокого тыла — Military Media Center

Российское командование оккупационными войсками перегруппировывает силы между операционными направлениями и перебрасывает на фронт резервы из глубины территории РФ.

Таким образом Кремль стремится избежать прорыва линии своей защиты Силами обороны Украины, сообщает Military Media Center.

В то же время оккупанты увеличили интенсивность применения управляемых авиационных бомб, барражирующих боеприпасов Ланцет и ударных БпЛА типа Shahed.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.