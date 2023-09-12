РФ перебрасывает на фронт резервы из глубокого тыла — Military Media Center
Российское командование оккупационными войсками перегруппировывает силы между операционными направлениями и перебрасывает на фронт резервы из глубины территории РФ.
Таким образом Кремль стремится избежать прорыва линии своей защиты Силами обороны Украины, сообщает Military Media Center.
В то же время оккупанты увеличили интенсивность применения управляемых авиационных бомб, барражирующих боеприпасов Ланцет и ударных БпЛА типа Shahed.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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