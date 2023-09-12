РФ перекидає на фронт резерви з глибокого тилу – Military Media Center
Російське командування окупаційними військами перегруповує сили між операційними напрямками та перекидає на фронт резерви з глибини території РФ.
Таким чином Кремль прагне уникнути прориву лінії свого захисту Силами оборони України, повідомляє Military Media Center.
Водночас окупанти збільшили інтенсивність застосування керованих авіаційних бомб, баражувальних боєприпасів Ланцет та ударних БпЛА типу Shahed.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 566-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик