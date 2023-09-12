РФ перекидає на фронт резерви з глибокого тилу – Military Media Center

Російське командування окупаційними військами перегруповує сили між операційними напрямками та перекидає на фронт резерви з глибини території РФ.

Таким чином Кремль прагне уникнути прориву лінії свого захисту Силами оборони України, повідомляє Military Media Center.

Водночас окупанти збільшили інтенсивність застосування керованих авіаційних бомб, баражувальних боєприпасів Ланцет та ударних БпЛА типу Shahed.

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