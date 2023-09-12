Росіяни хочуть повернути позиції біля Роботиного: ЗСУ відбили понад 10 атак

Минулої доби українські воїни відбили понад 10 атак росіян у районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують контрнаступ і завдають ворогам значних втрат у живій силі та техніці.

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Окупанти намагаються відновлювати свої підрозділи та продовжують штурмувати позицій наших військ. Українські воїни попри все мужньо тримають оборону.

До того ж ЗСУ продовжують просування – є успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного. Там наші військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 566-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

22 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що воїни 47 бригади з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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