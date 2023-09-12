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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни хочуть повернути позиції біля Роботиного: ЗСУ відбили понад 10 атак

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби українські воїни відбили понад 10 атак росіян у районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують контрнаступ і завдають ворогам значних втрат у живій силі та техніці.

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Окупанти намагаються відновлювати свої підрозділи та продовжують штурмувати позицій наших військ. Українські воїни попри все мужньо тримають оборону.

До того ж ЗСУ продовжують просування – є успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного. Там наші військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Контрнаступ ЗСУ – на південь від Роботиного є успіх у просуванні

deepstatemap

Повномасштабна війна в Україні триває вже 566-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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22 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що воїни 47 бригади з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, контрнаступ
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
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