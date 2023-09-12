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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украина в случае запрета Польшей экспорта зерна обратится в арбитраж ВТО — Шмыгаль

Денис Шмигаль

Украина в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) о компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

Об этом в Twitter написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Украина, несмотря на войну и блокирование РФ портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО.

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— Мы не имели и не имеем намерений вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей! Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по компенсации убытков за нарушение норм ГАТТ, — написал премьер-министр.

Напомним, что 12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна решила не возобновлять импорт украинского зерна.

Денис Шмыгаль, Зерно
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