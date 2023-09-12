Украина в случае запрета Польшей экспорта зерна обратится в арбитраж ВТО — Шмыгаль
Украина в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) о компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).
Об этом в Twitter написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что Украина, несмотря на войну и блокирование РФ портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО.
— Мы не имели и не имеем намерений вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей! Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по компенсации убытков за нарушение норм ГАТТ, — написал премьер-министр.
Напомним, что 12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна решила не возобновлять импорт украинского зерна.
Загрузка
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик