Україна у разі заборони Польщею експорту зерна звернеться до арбітражу СОТ – Шмигаль
Україна у разі блокування Польщею експорту українського зерна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ).
Про це у Twitter написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що Україна попри війну і блокування РФ портів дотримується своїх зобов’язань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ.
– Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин! Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ, – написав прем’єр-міністр.
Нагадаємо, що 12 вересня премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна вирішила не відновлювати імпорт українського зерна.
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