С Зеленским, Лавровым и Эрдоганом: генсек ООН планирует обсудить в Нью-Йорке восстановление зерновой сделки

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш планирует во время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудить восстановление Черноморской зерновой инициативы с представителями Украины, Турции и России.

Об этом Гутерриш заявил во время пресс-конференции.

— На следующей неделе я буду принимать президента (Украины Владимира, — Ред.) Зеленского, президента (Турции Реджепа Тайипа, — Ред.) Эрдогана и министра (иностранных дел России Сергея, — Ред.) Лаврова. И, безусловно, этот вопрос будет обсуждаться, — сказал он.

Генсек ООН подчеркнул, что “не буду говорить, настроен ли я оптимистично или пессимистично, но вы можете быть уверены, что я по-прежнему полон решимости сделать все возможное, чтобы восстановить Черноморскую инициативу и экспорт украинской продукции”.

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Гутерриш добавил, что намерен также облегчить экспорт российской агропродукции и удобрений,несмотря на санкции.

Справочно. Уже на следующей неделе представители государств-членов ООН соберутся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на Генассамблею. Во время мероприятия главы государств и правительств смогут обсудить в широком формате весь спектр международных вопросов.

Одной из главных тем в последнее время является как агрессия России против Украины, так и ее последствия: продовольственные вызовы, связанные с блокадой Черного моря российским флотом, беженцы, безопасность в регионе и мире и тому подобное.

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