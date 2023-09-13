Із Зеленським, Лавровим та Ердоганом: генсек ООН планує обговорити в Нью-Йорку відновлення зернової угоди

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш планує під час проведення Генасамблеї ООН в Нью-Йорку обговорити відновлення Чорноморської зернової ініціативи з представниками України, Туреччини та Росії.

Про це Гутерреш заявив під час пресконференції.

– Наступного тижня я прийматиму президента (України Володимира, – Ред.) Зеленського, президента (Туреччини Реджепа Таїпа, – Ред.) Ердогана та міністра (закордонних справ Росії Сергія, – Ред.) Лаврова. І, безумовно, це питання буде обговорюватися, – сказав він.

Генсек ООН наголосив, що “не буду говорити, чи налаштований я оптимістично, чи песимістично, але ви можете бути впевнені, що я, як і раніше, сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу та експорт української продукції”.

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Гутерреш додав, що має намір також полегшити експорт російської агропродукції та добрив, попри санкції.

Довідково. Вже наступного тижня представники держав-членів ООН зберуться в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на Генасамблею. Під час заходу глави держав та урядів матимуть можливість обговорити у широкому форматі весь спектр міжнародних питань.

Однією з головних тем протягом останнього часу є як агресія Росії проти України, так і її наслідки: продовольчі виклики, пов’язані з блокадою Чорного моря російським флотом, біженці, безпека в регіоні та світі тощо.

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