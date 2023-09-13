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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 13.09.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 34 боевых столкновения.

Об этом сообщили 13 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 13.09.2023

Карта бойових дій 12 вересня 2023

Фото: ISW

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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