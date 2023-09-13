Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 13.09.2023 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 34 боевых столкновения.
Об этом сообщили 13 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 13.09.2023
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Источник: Генштаб ВСУ
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