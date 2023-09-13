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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 13.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 34 бойових зіткнення.

Про це 13 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 13.09.2023

Карта бойових дій 12 вересня 2023

Фото: ISW

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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