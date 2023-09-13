Возможности этих БпЛА практически безграничны: как Украина модифицирует дроны для уничтожения оккупантов

Новейшие ударные дроны Украины R34 были сделаны путем модернизации своего предшественника — R18.

Современная версия является настоящим великаном, который может поднимать вес более 30 кг, а для того, чтобы его собрать — нужно два человека.

Беспилотник способен нести по шесть боеприпасов по два килограмма весом каждый. Этого достаточно, чтобы поразить несколько единиц техники.

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Пилот дрона Игорь говорит, что у беспилотника шесть моторов и тепловизионная камера, которая стабилизируется — опускается для быстрого прицеливания.

Игорь говорит, что этот дрон постоянно улучшают несмотря на то, что актуальная версия и в дальнейшем продолжает применяться на фронте. В частности, говорит Игорь, современные версии имеют не только тепловизионную камеру, но и системы наведения, автоматической коррекции по ветру и тому подобное.

Для теста беспилотника был проведен эксперимент. С высоты 80 метров есть цель, которая имитирует вражеский танк. Из шести боеприпасов, при достаточно сильном ветре, три попали точно в цель и еще один попал по контуру. Два боеприпаса — упали рядом.

Директор предприятия по производству БпЛА Олег утверждает, что возможности этих БпЛА практически безграничны: они могут лететь в автоматическом режиме, чтобы не попасть под вражеские глушилки до 10 км. Также беспилотники способны атаковать заранее заданные координаты.

Он говорит, что приходится опережать россиян на шаг вперед.

— Стараемся быть всегда впереди, на шаг от россиян, и у нас сейчас есть системы, защищающие от РЭБа по навигации. Производители строят системы связи, меняют частоты. Это такая игра. Делаем ставку на этот дрон, будем пробовать в сентябре выйти на серийное производство, — говорит Олег.

Также военные демонстрируют, что беспилотники другого типа, а именно FPV (First person view — вид от первого лица), могут делать с оккупантами, пришедшими на землю Украины.

— Это пулеметная позиция, он летит на пулеметную позицию, наши пулеметчики вызвали огонь, враг начал ответный огонь и мы отработали точно в пулеметчика. Такой хлопок пошел, что там ничего не осталось от этого гнезда, — говорит бывший нардеп, а ныне сержант ВСУ Егор Фирсов.

Егор утверждает, дроны на передовой сейчас уже эффективнее минометов. Потому что миномет неизвестно сколько мин выпустит, пока поразит цель, а здесь все быстрее и проще. В его бригаде, и в целом на фронте все уже поняли, каким будет будущее этой войны. Дроны завоевывают все больше пространства на поле боя. Но это понимает и противник.

— Нам надо изготавливать сотни тысяч дронов. На примере моей группы и ее эффективности, если количество таких группок будет идти на тысячи, операторов будут десятки тысяч, дронов будет сотни тысяч, мы просто разобьем противника. Если этого первыми не сделаем мы, все эти дроны, ланцеты, другие типы FPV, не FPV, ударные дроны — полетят по нам, — говорит Фирсов.

Командир отделения взвода БПАК 24 ОМБр Вера Моисеенко, которая тренирует людей летать на разных типах дронов, говорит, что за последние полгода ситуация с наращиванием производства БПЛА изменилась в лучшую сторону. Но Украине надо значительно больше беспилотников.

— Нужны войску и образцы, которые максимально компактны, просты в управлении, дешевле, которые летают 3-5 км, нужны образцы, которые летают 8-10, нужны которые дают 12-15, нужны образцы, которые в тыл глубокий могут залететь, — говорит она.

Но определить, кто лучше — трудно, говорит военный эксперт Сергей Кузан. Сейчас в Украине настоящий расцвет сферы — производством и разработкой дронов занимается несколько сотен предприятий. А вот процесс освоения государством этого потенциала только на старте.

— У нас большое количество разработок, которые были представлены с 16 года, вопрос в том, что государство не способствовало долго, фактически до полномасштабного вторжения этим разработкам, не вкладывалось в них. 28 моделей уже испытываются в Вооруженных силах, то есть так или иначе применяются, это реальное боевое испытание Только 10 разработок профинансировано государством, — говорит он.

Вместе с тем производители признают, что вопрос не только в количестве необходимых нам дронов, но и в качестве. И здесь без реальных испытаний на поле боя не обойтись.

— Дроны должны быть качественные, их надо жестко проверять. С одной стороны нам надо много дронов, чтобы у каждого военного была куча техники, а с другой плохо, когда она отказывает и не работает. Воевать должны дроны, — говорит директор предприятия по производству БпЛА Олег.

И пока преимущество на стороне Украины. Врагу приходится все чаще оттягивать свою технику, поскольку он боится украинских беспилотников.

Впрочем оккупанты и сами осваивают эту отрасль, выпуская по Украине немало беспилотников.

Украина же не только осваивает новые виды ударных дронов на поле боя, но и пытается составить конкуренцию российским Ланцетам. И при этом, очевидно, не оставляет работы над дальнобойными вариантами.

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