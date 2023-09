У России немало новых технологий в сфере БпЛА, но в армию РФ их вряд ли внедрят — Forbes

Не прошло и года с момента их первого применения в Украине, как FPV-беспилотники-камикадзе стали пользоваться бешеным успехом.

Украинцы показали, что эти простые беспилотники стоимостью $500, изготовленные из переделанных гоночных дронов, могут уничтожить танк стоимостью в миллионы долларов с расстояния в несколько километров. Российские войска также активно внедряют FPV-камикадзе, несмотря на сопротивление командования.

В настоящее время российские инженеры работают над тем, чтобы сделать их более мощными, с большим радиусом действия, более интеллектуальным наведением и меньшей потребностью в человеке-операторе. Технологии развиваются, но их сдерживает военная политика.

В разговоре с Forbes эксперт по российским беспилотникам и советник CNA и CNAS Сэмюэл Бендетт заявил, что что в настоящее время БпЛА России используются в основном нерегулярными подразделениями из мобилизованных Россией жителей из оккупированных Донецкой и Луганской областей (так называемые ДНР и ЛНР) и частными компаниями, такими как Wagner.

Как и в случае с предыдущими разработками в области FPV, последний виток усовершенствований исходит от небольших стартапов и волонтерских организаций, пишет Forbes.

Одним из очевидных направлений развития является переход на более мощные боеголовки. Как Украина, так и Россия, начинали с FPV-беспилотников, несущих 1,5 кг, что примерно в два раза больше, чем у дронов типа Mavic, и достаточно для боеголовки РПГ или аналогичной боевой нагрузки. Но для надежного поражения танка с одного попадания необходимы более мощные боевые части, и обе стороны разрабатывают варианты “тяжелых ПТУР”.

Как пишет издание, последняя разработка российской группы Судплатов несет боеголовку весом 3 кг, как и новый беспилотник Лотосник. Его стоимость составляет около $400. Другая российская группа показала беспилотник с боеголовкой КЗ-6, которая устанавливается на баражирующем боеприпасе Ланцет.

По данным российских военных, которые ведут свои личные блоги, оккупантами были внедрены установки, позволяющие оператору беспилотника находиться внутри бункера во время работы с БпЛА. Для этого используется специальная антенна под названием Башня, которая также позволяет пилотам FPV вести наблюдение из бронетехники.

Ранее российские операторы БпЛА были для Украины лакомой целью, которые преследовались на регулярной основе. Теперь, утверждает один из этих российских военных блогеров, из-за внедрения этой технологии не было потеряно ни одного оператора со стороны РФ. Впрочем доказательств россияне не приводят.

Обе стороны также используют “беспилотники-ретрансляторы” — квадрокоптеры, выполняющие роль летающих ретрансляторов связи. Связь, как правило, ограничивается прямой видимостью, а летающий ретранслятор увеличивает радиус действия беспилотников на несколько километров, что позволяет поражать цели, находящиеся далеко за линией фронта. Оператор при этом остается в стороне от боевых действий, хотя для запуска беспилотника все равно необходимо быть на месте.

В конечном счете такое развитие событий станет зеркальным отражением операции ВВС США по управлению беспилотниками, в рамках которой ретрансляторы пилотов на авиабазе Крич в штате Невада управляют MQ-9 Reapers на другом конце света через спутниковую связь.

— Возможно, здесь мы не увидим ничего столь сложного, но централизованный пул элитных пилотов FPV мог бы выполнять задачи на обширной территории, освобождая передовые подразделения от необходимости быть квалифицированными операторами беспилотников, — пишет издание.

В развитие этой идеи FPV превращается в оборонительное оружие, дополняющее минные поля. В июле, как отмечает Forbes, российские СМИ сообщали, что российский Центр комплексных беспилотных решений разработал методику перевода беспилотных летательных аппаратов Joker FPV в спящий режим. Заблаговременное размещение беспилотников может быть рассчитано на несколько недель вперед, и они будут находиться в спящем режиме на крышах домов или в других точках обзора на линии наступления противника. После активации беспилотники могут наносить внезапные удары с близкого расстояния, не прибегая к помощи наземных войск.

В атаке также могут использоваться дистанционно управляемые БПЛА. На выставке ARMY 2023 компания Связь Спецзащита продемонстрировала беспилотный носитель FPV. Это более крупный беспилотник самолетного типа, несущий FPV-беспилотники и выпускающий их в район цели. Носитель также выполняет функцию летающего ретранслятора связи. Хотя это значительно усложняет и удорожает всю систему, потенциально это позволяет наносить удары сразу несколькими FPV-беспилотниками глубоко за линией фронта.

33/ A UAV drone carrier was presented at Dronnitsa that can take two FPVs quadcopters into combat. pic.twitter.com/WwF3tvHHUA

— Samuel Bendett (@sambendett) August 25, 2023