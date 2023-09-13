Можливості цих БпЛА практично безмежні: як Україна модифікує дрони для знищення окупантів

Новітні ударні дрони України R34 були зроблені шляхом модернізації свого попередника – R18.

Сучасна версія є справжнім велетнем, який може підіймати вагу понад 30 кг, а для того, щоб його зібрати, потрібно двоє людей.

Безпілотник здатний нести по шість боєприпасів по два кілограми вагою кожен. Цього достатньо, щоб вразити кілька одиниць техніки.

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Пілот дрона Ігор каже, що у безпілотника шість моторів та тепловізійна камера, яка стабілізується – опускається для швидкого прицілювання.

Ігор зазначає, що цей дрон постійно покращують, попри те, що актуальна версія й надалі продовжує застосовуватись на фронті. Зокрема, каже Ігор, сучасніші версії маю не лише тепловізійну камеру, а й системи наведення, автоматичної корекції по вітру тощо.

Для тесту безпілотника провели експеримент. З висоти 80 метрів є ціль, яка імітує ворожий танк, тож із шести боєприпасів, за досить сильного вітру, три влучили точно в ціль і ще один влучив за контуром. Два боєприпаси впали поруч.

Директор підприємства з виробництва БпЛА Олег стверджує, що можливості цих БпЛА практично безмежні: вони можуть летіти в автоматичному режимі, щоб не потрапити під ворожі глушилки до 10 км. Також безпілотники здатні атакувати заздалегідь задані координати.

Він каже, що доводиться випереджати росіян на крок вперед.

– Намагаємося бути завжди попереду, на крок від росіян, і в нас зараз є системи, що захищають від РЕБ по навігації. Виробники будують системи зв’язку, змінюють частоти. Це така гра. Робимо ставку на цей дрон, будемо пробувати у вересні вийти на серійне виробництво, – каже Олег.

Також військові демонструють, що безпілотники іншого типу, а саме FPV (First person view – вид від першого обличчя), можуть робити з окупантами, що прийшли на землю України.

– Це кулеметна позиція, він летить на кулеметну позицію, наші кулеметники викликали вогонь, ворог почав вогонь у відповідь – і ми відпрацювали точно в кулеметника. Така “бавовна” пішла, що там нічого не залишилося від цього гнізда, – каже колишній нардеп, а нині сержант ЗСУ Єгор Фірсов.

Єгор стверджує, дрони на передовій зараз вже ефективніші за міномети. Бо міномет невідомо скільки мін випустить, поки вразить ціль, а тут все швидше і простіше. В його бригаді й загалом на фронті всі вже зрозуміли, яким буде майбутнє цієї війни. Дрони завойовують все більше простору на полі бою. Але це розуміє і противник.

– Нам треба виготовляти сотні тисяч дронів. На прикладі моєї групи та її ефективності, якщо кількість таких групок буде йти на тисячі, то операторів будуть десятки тисяч, дронів буде сотні тисяч, ми просто розіб’ємо супротивника. Якщо цього першими не зробимо ми, всі ці дрони, ланцети, інші типи FPV, чи не FPV, ударні дрони – полетять по нас, – каже Фірсов.

Командир відділення взводу БПАК 24 ОМБр Віра Моїсеєнко, яка тренує людей літати на різних типах дронів, каже, що за останні пів року ситуація з нарощуванням виробництва БПЛА змінилася в кращий бік. Але Україні треба значно більше безпілотників.

– Потрібні війську і зразки, які є максимально компактні, прості в керуванні, дешевші, які літають 3-5 км, потрібні зразки, які літають 8-10, потрібні які дають 12-15, потрібні зразки, які в тил глибокий можуть залетіти, – каже вона.

Але визначити, хто кращий – важко, каже військовий експерт Сергій Кузан. Зараз в Україні справжній розквіт сфери – виробництвом та розробкою дронів займається кілька сотень підприємств. А от процес освоєння державою цього потенціалу лише на старті.

– У нас велика кількість розробок, які були представлені з 2016 року, питання в тому, що держава не сприяла довго, фактично до повномасштабного вторгнення цим розробкам, не вкладалася в них. 28 моделей вже випробовуються у Збройних силах, тобто так чи інакше застосовуються, це реальне бойове випробування… Тільки 10 розробок профінансовано державою, – каже він.

Водночас виробники визнають, що питання не лише в кількості необхідних нам дронів, а й в якості. І тут без реальних випробувань на полі бою не обійтися.

– Дрони мають бути якісні, їх треба жорстко перевіряти. З одного боку нам треба багато дронів, щоб у кожного військового була купа техніки, а з іншого погано, коли вона відмовляє і не працює. Воювати мають дрони, – каже директор підприємства з виробництва БпЛА Олег.

І поки перевага на боці України. Ворогу доводиться усе частіше відтягувати свою техніку, оскільки він боїться українських безпілотників.

Втім окупанти й самі опановують цю галузь, випускаючи по Україні чимало безпілотників.

Україна ж не лише освоює нові види ударних дронів на полі бою, а й намагається скласти конкуренцію російським Ланцетам. І, очевидно, не полишає роботи над далекобійними варіантами.

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