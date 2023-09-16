Печатают мосты и запчасти к технике: США передали Украине промышленные 3D-принтеры

Соединенные Штаты передали Украине промышленные 3D-принтеры, которые предоставят возможность изготавливать любые запасные части и детали для техники, а сами же украинские специалисты уже освоили эту технологию.

Об этом в комментарии изданию Голос Америки рассказал помощник министра обороны США по вопросам закупок и содержания Уильям ЛаПлант.

По его словам, эти 3D-принтеры способны печатать запчасти к технике на фронте, а сами же “печатные станки” — размером с грузовик.

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Украина получила эти технологии еще в августе, а на прошлой неделе украинские специалисты окончательно освоили этот инструмент.

— Вы можете делать замечательные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически изготавливать детали, которые не могли изготовить в обычных условиях, — заявил Уильям ЛаПлант.

Кроме запчастей, в материале издания показали сюжет, где 3D-принтер способен напечатать мост для пешего перехода всего за три дня, когда же для того, чтобы построить подобную конструкцию, пришлось бы потратить около полутора недель. Вместе со временем такая технология экономит человеческий ресурс и средства.

Помощник главы Пентагона говорит, что после полномасштабного вторжения России украинцы начали самостоятельно печатать 3D-детали, хотя это не было в законодательном поле.

— Знаете, как говорят, когда твоя страна подвергается экзистенциальной атаке, законы об интеллектуальной собственности лишь немного имеют значение. Поэтому мы навели с этим порядок, вместе с другими странами. Теперь они имеют все пакеты технических данных, — пояснил чиновник Пентагона.

В ноябре прошлого года министр цифровой трансформации Михаил Федорив рассказывал, как приехал на фронт где имел разговор с генералами, которые и призвали его найти 3D-принтеры, чтобы печатать запасные части.

Источник : Голос Америки

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