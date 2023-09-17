Карта боевых действий на 17.09.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло более 30 боевых столкновений.
Об этом 17 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 17.09.2023
Потери РФ на 17 сентября 2023
- личного состава – около 272 320 (+530),
- танков ‒ 4 620 (+4),
- боевых бронированных машин – 8 828 (+4),
- артиллерийских систем – 6 003 (+15),
- реактивных систем залпового огня – 776 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 523 (+2),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 742 (+4),
- крылатых ракет ‒ 1 455,
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 537 (+12),
- специальной техники – 896 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 571-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко