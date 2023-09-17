Карта бойових дій на 17.09.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень.
Про це 17 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 17.09.2023
Втрати РФ на 17 вересня 2023
- особового складу ‒ близько 272 320 (+530),
- танків ‒ 4 620 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 8 828 (+4),
- артилерійських систем – 6 003 (+15),
- реактивних систем залпового вогню – 776 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 523 (+2),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 742 (+4),
- крилатих ракет ‒ 1 455,
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 537 (+12),
- спеціальної техніки ‒ 896 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко