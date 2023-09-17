Карта бойових дій на 17.09.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Про це 17 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 17.09.2023

Втрати РФ на 17 вересня 2023

особового складу ‒ близько 272 320 (+530),

танків ‒ 4 620 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 8 828 (+4),

артилерійських систем – 6 003 (+15),

реактивних систем залпового вогню – 776 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 523 (+2),

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 742 (+4),

крилатих ракет ‒ 1 455,

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 537 (+12),

спеціальної техніки ‒ 896 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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