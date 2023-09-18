Карта боевых действий на 18.09.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло более 35 боевых столкновений.
Об этом 18 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 18.09.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 572-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко