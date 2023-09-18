Карта бойових дій на 18.09.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулося понад 35 бойових зіткнень.
Про це 18 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 18.09.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 572-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко