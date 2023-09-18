Зеленский в США будет просить больше оружия, чтобы ускорить войну – Подоляк
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский будет аргументировать необходимость скорейшей победы над Россией в своих выступлениях в ООН и во время встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью CNN.
По его словам, Зеленский будет использовать эти платформы, чтобы объяснить, “почему эта война должна иметь справедливое завершение” и “что помощь Украине — это инвестиция в стабильность, в глобальные правила, в восстановление международного права”.
— Зеленский также подчеркнет, что эта война может ускориться, если будет достаточное количество оружия для Украины, — сказал Подоляк.
Мировые лидеры собираются в Нью-Йорке с понедельника, 18 сентября, на Генассамблею ООН.
Кроме выступления на ассамблее, президент Украины также планирует провести несколько встреч с другими мировыми лидерами в Нью-Йорке, сообщают источники, знакомые с планами. После этого Зеленский поедет в Вашингтон, где встретится с Байденом.
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