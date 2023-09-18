Зеленський у США проситиме більше зброї, щоб прискорити війну – Подоляк
Цього тижня президент України Володимир Зеленський аргументуватиме необхідність якнайшвидшої перемоги над Росією у своїх виступах в ООН і під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю CNN.
За його словами, Зеленський використовуватиме ці платформи, щоб пояснити, “чому ця війна повинна мати справедливе завершення” та”що допомога Україні – це інвестиція в стабільність, в глобальні правила, у відновлення міжнародного права”.
– Зеленський також наголосить, що ця війна може прискоритися, якщо буде достатня кількість зброї для України, – сказав Подоляк.
Світові лідери збираються в Нью-Йорку з понеділка, 18 вересня, на Генамблею ООН.
Окрім виступу на Асамблеї, президент України також планує провести кілька зустрічей з іншими світовими лідерами в Нью-Йорку, повідомляють джерела, знайомі з планами. Після цього Зеленський поїде до Вашингтона, де зустрінеться з Байденом.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко