Зеленський у США проситиме більше зброї, щоб прискорити війну – Подоляк

Цього тижня президент України Володимир Зеленський аргументуватиме необхідність якнайшвидшої перемоги над Росією у своїх виступах в ООН і під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю CNN.

За його словами, Зеленський використовуватиме ці платформи, щоб пояснити, “чому ця війна повинна мати справедливе завершення” та”що допомога Україні – це інвестиція в стабільність, в глобальні правила, у відновлення міжнародного права”.

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– Зеленський також наголосить, що ця війна може прискоритися, якщо буде достатня кількість зброї для України, – сказав Подоляк.

Світові лідери збираються в Нью-Йорку з понеділка, 18 вересня, на Генамблею ООН.

Окрім виступу на Асамблеї, президент України також планує провести кілька зустрічей з іншими світовими лідерами в Нью-Йорку, повідомляють джерела, знайомі з планами. Після цього Зеленський поїде до Вашингтона, де зустрінеться з Байденом.

Джерело : CNN

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