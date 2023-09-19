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Остин и Зеленский встретятся в Пентагоне – дата

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

21 сентября министр обороны США Ллойд Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Остин сообщил по результатам встречи в формате Рамштайн.

— Жду встречи с президентом Зеленским в Пентагоне в четверг, — сказал он.

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Министр подчеркнул, что США тесно сотрудничают с украинскими властями над обеспечением подотчетности и мониторинга относительно использования переданной помощи.

— Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими украинскими партнерами, чтобы обеспечить сохранность и эффективное использование всего переданного, — сказал Остин.

Он оценил встречу в формате Рамштайн как “очень успешную”.

Министр признался, что был поражен преданностью 50 стран, которые готовы поддерживать Украину как суверенное, свободное государство и в дальнейшем.

Напомним, что сегодня, 19 сентября, в Германии состоялась 15-я встреча в формате Рамштайн.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Рамштайн
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