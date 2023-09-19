Остин и Зеленский встретятся в Пентагоне – дата
21 сентября министр обороны США Ллойд Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Остин сообщил по результатам встречи в формате Рамштайн.
— Жду встречи с президентом Зеленским в Пентагоне в четверг, — сказал он.
Министр подчеркнул, что США тесно сотрудничают с украинскими властями над обеспечением подотчетности и мониторинга относительно использования переданной помощи.
— Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими украинскими партнерами, чтобы обеспечить сохранность и эффективное использование всего переданного, — сказал Остин.
Он оценил встречу в формате Рамштайн как “очень успешную”.
Министр признался, что был поражен преданностью 50 стран, которые готовы поддерживать Украину как суверенное, свободное государство и в дальнейшем.
Напомним, что сегодня, 19 сентября, в Германии состоялась 15-я встреча в формате Рамштайн.
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