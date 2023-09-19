Остін і Зеленський зустрінуться у Пентагоні – дата
21 вересня міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Остін повідомив за результатами зустрічі у форматі Рамштайн.
– Чекаю на зустріч із президентом Зеленським у Пентагоні у четвер, – сказав він.
Міністр наголосив, що США тісно співпрацюють з українською владою над забезпеченням підзвітності й моніторингу щодо використання переданої допомоги.
– Ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з нашими українськими партнерами, щоби забезпечити збереження й ефективне використання усього переданого, – сказав Остін.
Він оцінив зустріч у форматі Рамштайн як “дуже успішну”.
Міністр зізнався, що був вражений відданістю 50 країн, які готові підтримувати Україну як суверенну та вільну державу й надалі.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 вересня, в Німеччині відбулася 15-та зустріч у форматі Рамштайн.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко