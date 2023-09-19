Остін і Зеленський зустрінуться у Пентагоні – дата

21 вересня міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Остін повідомив за результатами зустрічі у форматі Рамштайн.

– Чекаю на зустріч із президентом Зеленським у Пентагоні у четвер, – сказав він.

Зараз дивляться

Міністр наголосив, що США тісно співпрацюють з українською владою над забезпеченням підзвітності й моніторингу щодо використання переданої допомоги.

– Ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з нашими українськими партнерами, щоби забезпечити збереження й ефективне використання усього переданого, – сказав Остін.

Він оцінив зустріч у форматі Рамштайн як “дуже успішну”.

Міністр зізнався, що був вражений відданістю 50 країн, які готові підтримувати Україну як суверенну та вільну державу й надалі.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 вересня, в Німеччині відбулася 15-та зустріч у форматі Рамштайн.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.