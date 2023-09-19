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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

В Германии началось заседание в формате Рамштайн

Ллойд Остін, Рустем Умєров

Во вторник, 19 сентября, в немецком Рамштайне началось 15-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В нем впервые принимает участие новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко перед встречей выразил уверенность, что смена министра не повлияет на поддержку нашего государства.

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— Действительно, в области международной политики человеческий фактор имеет большое значение. Но в данном контексте, в плане предоставления вооружений, военно-технической помощи Украине, я думаю, это не повлияет решающим образом. Сам формат, механизмы Рамштайна давно наработаны. Есть определенные традиции, которые уже сложились, — сказал Мережко в эфире телеканала Freedom.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявлял, что на Рамштайн западные партнеры обсудят наиболее насущные потребности Украины, в частности артиллерийские боеприпасы и усиление противовоздушной обороны в виде дополнительных ракет.

По его словам, дополнительных комплексов ПВО Запад не сможет передать, чтобы не снизить собственную обороноспособность.

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Война в Украине, Ллойд Остин, Рамштайн, Російська агресія, Рустем Умєров
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