У Німеччині розпочалось засідання у форматі Рамштайн

У вівторок, 19 вересня, у німецькому Рамштайні розпочалося 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України.

У ньому вперше бере участь новий міністр оборони України Рустем Умєров.

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко перед зустрічюю висловив впевненість, що зміна міністра не вплине на підтримку нашої держави.

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– Дійсно, в галузі міжнародної політики людський фактор має велике значення. Але в даному контексті, у плані надання озброєнь, військово-технічної допомоги Україні, я думаю, це не вплине вирішальним чином. Сам формат, механізми Рамштайну давно напрацьовані. Є певні традиції, які вже склалися, – сказав Мережко в ефірі телеканалу Freedom.

Раніше військовий експерт Михайло Жирохов заявляв, що на Рамштайні західні партнери обговорять найбільш нагальні потреби України, зокрема артилерійські боєприпаси та підсилення протиповітряної оборони у вигляді додаткових ракет.

За його словами, додаткових комплексів ППО Захід не зможе передати, щоб не понизити власну обороноздатність.

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